Nhận định Campuchia – Singapore vào lúc 19:00 ngày 24/07 tổng hợp những biến động mới nhất trên thị trường bóng đá. Các chuyên gia lâu năm hỗ trợ phân tích toàn bộ cục diện trận tranh tài hấp dẫn. Mời bạn cùng theo dõi ngay bài viết để nắm bắt cơ hội chiến thắng từ Xoilac.

Thống kê những lần gặp nhau giữa Campuchia vs Singapore

Nhận định Campuchia – Singapore vào lúc 19:00 ngày 24/07 sẽ trở nên toàn diện hơn khi nhìn lại lịch sử đối đầu giữa hai đội. Những lần chạm trán trước đây không chỉ phản ánh tương quan thực lực mà còn cho thấy xu hướng kết quả mỗi khi hai bên gặp nhau. Đây sẽ là nguồn dữ liệu quan trọng để đánh giá lợi thế trước cuộc so tài sắp tới.

Lịch sử đối đầu giữa hai đội Campuchia vs Singapore

Ngày Giải đấu Kết quả Campuchia vs Singapore 09/10/1997 SEA Games 1 – 2 28/03/1998 Tiger Cup (AFF Cup) 0 – 3 09/08/1999 SEA Games 0 – 2 05/11/2000 Tiger Cup (AFF Cup) 0 – 1 05/09/2001 SEA Games 0 – 5 15/12/2004 Tiger Cup (AFF Cup) 0 – 3 11/10/2005 Giao hữu 0 – 2 05/12/2008 AFF Cup 0 – 5 24/11/2013 Giao hữu 0 – 1 24/11/2013 Giao hữu 2 – 4 17/11/2014 Vòng loại World Cup 0 – 4 11/06/2015 Vòng loại World Cup 1 – 2 28/07/2016 Giao hữu 2 – 1 13/11/2016 Giao hữu 0 – 1 16/10/2018 Giao hữu 1 – 2 11/12/2024 ASEAN Cup 1 – 2

Qua thống kê nhiều năm, Singapore chiếm ưu thế rõ rệt khi liên tục giành kết quả tích cực trước Campuchia. Phần lớn các cuộc đối đầu đều khép lại với chiến thắng dành cho đảo quốc sư tử, thậm chí nhiều trận có cách biệt từ hai bàn trở lên.

Dẫu vậy, đại diện xứ Chùa Tháp cũng từng tạo dấu ấn bằng chiến thắng ở trận giao hữu năm 2016, cho thấy khả năng gây bất ngờ nếu tận dụng tốt cơ hội. Dù lịch sử nghiêng hẳn về phía đối thủ, màn tái đấu sắp tới vẫn hứa hẹn hấp dẫn khi cả hai đều đặt mục tiêu giành kết quả thuận lợi.

Campuchia vs Singapore – Đội nào có phong độ tốt hơn?

Những gì hai đội thể hiện trong thời gian gần đây sẽ ảnh hưởng đáng kể đến cục diện trận đấu. Việc nhìn lại màn trình diễn ở các trận gần nhất sẽ giúp xác định đội tuyển nào đang sở hữu phong độ tích cực hơn.

Phong độ của Campuchia vs Singapore trước cuộc chạm trán

Campuchia từng bước cải thiện thành tích

Đội chủ nhà cho thấy tín hiệu tích cực qua một số trận đấu gần đây khi lối chơi trở nên gắn kết hơn. Khả năng tổ chức tấn công được cải thiện, tạo ra nhiều cơ hội trước các đối thủ cùng khu vực. Tuy nhiên, sự ổn định vẫn là bài toán cần sớm tìm lời giải nếu muốn hướng tới kết quả khả quan. Nếu duy trì được sự tập trung trong cả trận, Campuchia hoàn toàn có thể tạo ra nhiều khó khăn cho đối thủ.

Singapore duy trì sự chắc chắn trong lối chơi

Đội tuyển này bước vào cuộc so tài với tâm lý tự tin nhờ nhiều kết quả tích cực trong thời gian gần đây. Hàng phòng ngự thi đấu kỷ luật, trong khi tuyến trên vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn khá ổn định. Nếu tiếp tục phát huy những điểm mạnh này, cơ hội giành lợi thế sẽ rất sáng. Kinh nghiệm thi đấu quốc tế cũng là yếu tố giúp Singapore được đánh giá nhỉnh hơn trước giờ bóng lăn.

Phân tích kèo cược và dự đoán tỷ số Campuchia vs Singapore

Nhận định Campuchia – Singapore vào lúc 19:00 ngày 24/07 sẽ khép lại bằng phần phân tích các tỷ lệ kèo đáng chú ý trước giờ bóng lăn. Dựa trên tương quan lực lượng, phong độ hiện tại cùng lịch sử đối đầu, có thể đưa ra những lựa chọn phù hợp. Đồng thời, dự đoán tỷ số dưới đây sẽ giúp phác họa rõ hơn kịch bản có khả năng xuất hiện.

Dự đoán cục diện, tỷ lệ kèo trận Campuchia vs Singapore

Kèo Châu Á: Khoảng cách về chất lượng đội hình giúp Singapore chiếm ưu thế trước giờ bóng lăn. Với mức chấp 0.75 trái, đội khách đủ khả năng tạo cách biệt tối thiểu để mang về niềm vui cho cửa trên.

Kèo Châu Âu: Kết quả đối đầu trong nhiều năm liên tiếp đều nghiêng về phía Singapore. Nếu duy trì sự chắc chắn ở tuyến giữa, ba điểm khó thoát khỏi tay đội khách.

Kèo Tài Xỉu: Khả năng xuất hiện nhiều bàn thắng được đánh giá khá cao khi cả hai đều ưu tiên lối chơi tấn công ở những trận gần đây. Mốc 2.5 bàn vì vậy phù hợp để lựa chọn cửa Tài.

Dự đoán kết quả: Campuchia nhiều khả năng tạo được sức ép trong một số thời điểm, nhưng kinh nghiệm thi đấu quốc tế sẽ giúp Singapore biết cách tạo khác biệt. Kịch bản đội khách thắng với cách biệt tối thiểu là lựa chọn hợp lý.

Hạng mục Thông số Kèo Châu Á Singapore chấp 0.75 trái Kèo Châu Âu Singapore thắng Kèo Tài Xỉu 2.5 bàn – Chọn Tài Dự đoán tỷ số Campuchia 1 – 2 Singapore Cầu thủ ghi bàn Nick Taylor; Ikhsan Fandi, Faris Ramli

Kết luận

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